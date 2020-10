Violence post électorale en Guinée : Un policier et des manifestants tués lors des affrontements.

La violence post électorale monte en puissance dans la capitale guinéenne depuis la publication des premiers résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Et un policier aurait trouvé la mort à Bambéto ce mercredi 21octobre 2020 dans les affrontements entre policiers et manifestants, rapporte le site d'informations Africaguinee.com, qui précise également que l'information a été confirmée par le porte-parole de la police Mamadou Camara.



« Il a été assommé par les manifestants, à coups de caillou sur le crâne », a confié le porte-parole de la police Mamadou Camara à nos confrères guinéens.



Pour l’heure, son identité n’a pas été dévoilée. Mais les dernières informations reçues font état de plusieurs morts du côté de manifestants dans ces affrontements qui ont éclaté ce matin entre les forces de l'ordre et une partie de la population.