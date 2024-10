Violence conjugale : Un Nigérian condamné pour avoir fracturé le bras de son épouse avec un tournevis

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné lundi dernier, le Nigérian Sunday J Ch, à trois mois de prison, dont quinze jours ferme, pour coups et blessures volontaires. Ce dernier a été reconnu coupable d’avoir fracturé le bras droit de son épouse, Kh Keïta, à l’aide d’un tournevis, une agression qui a causé une incapacité temporaire de travail de 30 jours à la victime.Âgé de 26 ans, Sunday J Ch a fait face à son jugement avec un mélange de honte et de regret. En effet, selon L’Observateur, l’incident s’est produit après une dispute liée à des questions financières. L’épouse du prévenu aurait demandé 500 000 FCfa, une somme que Sunday J Ch prétend ne pas avoir pu lui remettre. Ce désaccord aurait rapidement dégénéré en un conflit physique.D’après les déclarations de Sunday J Ch, tout aurait commencé lorsque son épouse a refusé de lui donner les clés de leur chambre conjugale. Pour forcer l’entrée, il a décidé d’utiliser un tournevis. « C’est ainsi que j’ai pris un tournevis pour défoncer la porte, mais elle m’a surpris avec un pilon que j’ai voulu récupérer et on a eu un accrochage », a-t-il expliqué à la barre.Malgré ses tentatives de minimiser son acte, la juge a été ferme face aux éléments présentés, notamment le certificat médical attestant de la fracture du bras de Kh Keïta, causée par un objet contondant. Sunday J Ch a continué à nier avoir intentionnellement blessé sa femme, déclarant : « Je ne sais pas comment elle s’est blessée à la main droite, mais je ne l'ai pas poignardée avec le tournevis. »Au cours de l’audience, il s’est finalement excusé, conscient des conséquences de ses actes : « On a deux enfants et j’ai honte présentement. » Toutefois, ces remords n’ont pas suffi à alléger la gravité de ses actes.À l’issue des débats, le procureur a requis l’application de la loi pour ce cas de violence conjugale, qui rappelle l’importance de la protection des victimes de tels abus. Le tribunal a ainsi déclaré Sunday J Ch coupable et a prononcé une peine de trois mois d’emprisonnement, dont quinze jours ferme, en rappelant la nécessité de sévir contre de telles violences au sein du couple.