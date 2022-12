Violation du protocole lors de la cérémonie officielle du mondial : La FIFA ouvre une enquête après l’intrusion de Salt Bae…

Suffisant pour que la FIFA diligente une enquête pour tirer tout cela au clair, informe Le Parisien qui est revenu sur cette épisode qui a failli gâcher la fête au Qatar.



En effet, Nusret Gokce, de son vrai nom, qui est réputé sur la toile pour sa fameuse grillade de viande aux feuilles dorées qu’il sert de manière spectaculaire aux stars du monde entier, à Dubaï, est le propriétaire d’une chaîne de restaurant de luxe. Il a tout fait pour se prendre en photo avec des joueurs argentins et surtout avec la Coupe du monde.



Toujours selon Le Parisien, sur d’autres vidéos on voit Salt Bae tenter d’attraper le bras de Messi, visiblement irrité, ou de mordre la médaille d’un joueur. Plusieurs internautes n’ont pas caché leur agacement face à son comportement sur la pelouse.

Insistant et violant tout le protocole, Salt Bae s'est fait photographier sur le terrain en compagnie de Lionel Messi, d’Angel Di Maria et d’autres champions du monde après la victoire de l’Argentine sur la France.



Avec des images le montrant, embrassant le trophée, qui en principe ne peut être touché que par les champions du monde.

La FIFA ne digère toujours pas l’intrusion de Salt Bae (le boucher des VIP) sur la pelouse du stade Lusail de Doha à l’issue du match entre la France et l’Argentine. Le boucher et restaurateur, célèbre sur les réseaux sociaux, a posé avec des joueurs argentins et a même touché la Coupe du monde après la défaite des Bleus en finale.