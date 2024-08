Viol à New York: l’affaire du sénégalais Pape Diop sera présentée devant un grand jury le 21 août prochain.

Nous en savons davantage sur le sénégalais du nom de Pape Diop accusé de viol sur une femme de 36 ans dans le Bronx aux Etats-Unis. Cette affaire qui a été relayée par des médias américains a été convoquée ce 15 août au palais de justice du comté de Bronx à New York en l’absence du mis en cause qui a été représenté par son avocat, Thomas Rome. Le conseil a été engagé dans cette affaire par la communauté sénégalaise de New York qui s’est fortement mobilisée. A sa sortie de l’audience, la robe noire s’est adressée aux ressortissants sénégalais fortement massés à la devanture de l’institution judiciaire.



« On l’a accusé mais les preuves n’ont pas été rapportées. Le cas sera présenté devant un grand jury où Pape Diop lui-même pourra venir se défendre. », a renseigné Thomas Rome invitant la communauté à rester forte et de maintenir la mobilisation qui a beaucoup pesé aux yeux de l’opinion.



« Ensemble, nous allons continuer le combat jusqu’à la fin», a soutenu le conseil de Pape Diop. D’après lui, son client est incarcéré à la prison de Rikers Island, la plus grande prison de New York.



« Personnellement, j’irai le voir pour échanger avec lui. Nous reviendrons ici le 21 août prochain. », a conclu l’avocat.



La communauté sénégalaise de New York qui a sorti les gros moyens a appelé à une seconde mobilisation le 21 août prochain.







Le ressortissant sénégalais Pape Diop qui a traversé la frontière américaine l’année dernière est accusé de viol au premier degré à la suite d’une violente agression le 5 août dans le sud du Bronx selon la police new yorkaise.