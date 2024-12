Ville de Dakar: le remplaçant de Barthélémy Dias comme conseiller municipal connu ce jeudi

Le conseil municipal de la ville de Dakar est convoqué en session ordinaire ce jeudi à 15 heures dans la salle de délibérations à l'effet de délibérer sur l'installation d'un nouveau conseiller en remplacement de Barthélémy Dias, démissionnaire. Mais également l’adoption du plan triennal d’investissement 2026-2027 et du plan annuel d’investissement 2025, l’adoption du plan annuel de renforcement des capacités (PARCA) de la Ville de Dakar 2025, l’autorisation spéciale de recettes et dépenses, virement de crédits et enfin, l’examen et l’adoption du budget 2025.