Ville de Dakar / Diouf Sarr : « Une capitale ne doit pas être une arme de guerre contre le pouvoir »

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale était ce jeudi au Pinth de Ngaraaf à la Médina pour rendre visite au khalife du Pinth Chams Edine Diagne. Sur place, le maire de Yoff a émis son intention de briguer la ville de Dakar. Et il demande l’appui de son hôte. Dans la foulée, il a lancé des piques dans le jardin de l’équipe municipale de la ville de Dakar.



« Quand on parle de la Médina, on dit Dakar parce que c’est la ville capitale. Gérer une telle collectivité nécessite un engagement, une détermination, avoir des projets, être au service de la population. Mais une ville capitale ne doit pas être une arme de guerre contre le pouvoir. Parce que c’est l’effet contraire qui va se produire et là, ce sont les populations qui vont en pâtir. C’est pourquoi les choses n’ont pas avancé dans la ville de Dakar. Alors que ce n’était pas nécessaire. C’est pourquoi nous disons que si les Dakarois nous confient la ville, nous servirons la population », a fait savoir Abdoulaye Diouf Sarr...