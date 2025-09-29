Viksit Bharat Run 2025 : l’ambassade d’Inde et la diaspora en tête de course à Diamniadio

Ce 28 septembre 2025, une centaine de coureurs ont animé les rues de Diamniadio lors de la Viksit Bharat Run 2025, organisée par la mission indienne à Dakar avec l’appui du ministère indien de la Jeunesse et des Sports. La course, longue de 3 à 5 km, a réuni en majorité des membres de la diaspora indienne, notamment des résidents de SD City de Senegindia, rejoints par quelques Sénégalais venus partager ce moment de fraternité sportive. Dès le matin, les participants se sont élancés dans une ambiance festive de mobilisation, de retrouvailles et d’unité, portant haut le thème « Courir pour servir la nation ». L’événement, inscrit dans le Seva Pakhwada (Seva Parv), a illustré l’esprit de service, de solidarité et de responsabilité collective, tout en renforçant les liens d’amitié entre l’Inde et le Sénégal.
