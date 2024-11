( Vidéo) Élections à Touba- Jean Baptiste Tine assure que les FDS seront présentes et intransigeantes face à toute tentative de sabotage

C’est accompagné du Directeur Général des Élections Birame Sène que le ministre de l’intérieur a visité les centres de vote au niveau de Touba. Jean Baptiste Tine d’estimer que les mesures urgentes ont été toutes prises et que le reste des dispositions complémentaires sera effectif dans les prochaines heures. Il annonce aussi une présidence forte des forces de l’ordre et avertit qu’aucun sabotage ne sera possible. Un aéronef léger sera disponible afin de gérer les imprévus.