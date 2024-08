Verdict procés en appel de l’affaire Boffa : Oumar Ampoi Bodian acquitté, René Capain reste en prison

Le reste des présumés auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte sont édifiés sur leur sort ce jeudi 29 aout aout 2024. Le journaliste René Capain Basséne et le postier Oumar Ampoye Bodian ont fait face à la cour pour le verdict ... En effet, la cour a acquitté Oumar Ampoi Bodian. Pour le journaliste René capain Bassene , la cour a confirmé le verdict en première instance, c’est à dire la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, René Bassene a 15 jours pour interjeter appel.

Ces derniers étaient poursuivis pour 14 chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation.

Leurs familles et proches nourrissaient de beaucoup d’espoir quant à l’acquittement des deux prévenus.

René Capin et Omar Ampoi Bodian avaient nié toute implication lors de ce procès en appel et leurs conseillers Maitre Ciré Cledor Ly , Me Gaby Sow, Me Maubert Diatta et Me Kaoussou Kaba Bodian avaient dans leurs plaidoiries démontré l’innocence de leurs clients .

Pour rappel, cet événement avait fait 14 morts, tous des bûcherons froidement abattus , dans la forêt des Boyotte, le 06 janvier 2018.