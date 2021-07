Verdict de l'affaire des danseurs de Wally Seck : Eumeudy Badiane et Ameth Thiou condamnés à 1 an dont 1 mois ferme

L'affaire des deux danseurs de Waly Seck a été vidée ce mardi 06 juillet 2021 par le tribunal des flagrants délits de Dakar. En effet, Eumeudy Badiane et Ameth Thiou ont été condamnés à 1 an de prison dont 1 mois ferme pour acte impudique et d'outrage public aux bonnes mœurs.

Placés sous mandat de dépôt depuis le 25 juin, le procureur avait requis une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme contre eux. Nous y reviendrons...