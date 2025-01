Vente aux enchères de ferraille par les Chemins de fer : Serigne Momar Sokhna alerte "sur la concurrence déloyale des industriels"

En effet, la direction générale des Chemins de Fer a annoncé la vente aux enchères par soumission d’un lot de ferraille aux conditions prévues dans le cahier des charges de ladite structure. Suite à cela, le président de l’Association des ferrailleurs, Serigne Momar Sokhna, par ailleurs président des Exportateurs de métal du Sénégal est monté au créneau pour attirer l’attention des autorités face à un risque de concurrence déloyale entre industriels et ferrailleurs. "Dans le protocole, il était question que les industriels doivent attendre que les ferrailleurs leur livrent la ferraille. Mais, les industriels sont en train de concurrencer les ferrailleurs dans le marché. Ils font tout pour bloquer les ferrailleurs et cela impacte sur l’économie», explique Serigne Momar Sokhna. Qui interpelle la direction des Chemins de fer : "J’alerte le dg des chemins de fer sur cette situation car les ferrailleurs ne doivent pas être laissés en rade". Selon lui, « depuis plusieurs mois les industriels font tout pour tuer le secteur des vendeurs de ferraille". "Le Dg des Chemins de fer doit s'imprégner du contenu du protocole d'accord entre ferrailleurs et industriels", avise-t-il. Ajoutant que "la date du 3 février retenue pour cette vente aux enchères doit être repoussée afin de permettre à un maximum de ferrailleurs d'y participer".