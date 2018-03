Vélingara/Fraude sur le tabac : 83 cartons saisis, un record

L’industrie du tabac vit des jours sombres avec une hemorragie financière engendrée par la fraude, en témoigne la saisie record effectuée au niveau de Vélingara. Après avoir mené une razzia contre les fraudeurs de tabac au niveau de Tambacounda avec la saisie de plusieurs cartouches en détail, la cellule de la MTOA en collaboration étroite avec les services de l’État a pu procéder à une autre prise à Vélingara. Ce qui fait au total 83 cartouches de tabac. Alors qu’elle verse chaque année à l’État du Sénégal 14 milliards en terme de taxes et compte 312 salariés, le risque de perte d’emploi s’accentue de plus en plus. Par ailleurs, le responsable de la cellule de la Mtao, Papa Daou Niang, a indiqué que cette saisie constituait un gain réel en termes d’impact sur la fraude et va certainement dissuader certains férus de la contrebande.