Thiès: Ndèye Tické Ndiaye Diop quitte " définitivement" l'Apr

Dans une note lue à Dakaractu Thiès, la responsable politique thiessoise, Ndèye Tické Ndiaye Diop a annoncé sa décision de quitter définitivement l'Apr.



" J'ai répondu favorablement à la main tendue du Président de l'APR en 2016. Depuis cette date, ma contribution à la massification du Parti est inestimable, à Thiès. Toutefois, cet engagement militant a été grandement entamé par l'Alliance Mbourok ak Sow, avec ses conséquences désastreuses pour le parti à Thiès. Partant, j'avais gelé mes activités politiques pour me consacrer uniquement à celles professionnelles et observer aussi la dynamique. À compter de ce jour, j'ai décidé, après avoir consulté ma base politique, d'arrêter définitivement toute action politique au sein de l'Alliance Pour la République (APR)", a-t-elle informé.



Ndèye Tické Ndiaye Diop fût ministre de l'économie numérique et des télécommunications avant d'être nommée ambassadeur du Sénégal au Brésil sous le régime de l'ancien Président Macky Sall...