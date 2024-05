Tchad: Mahamat Idriss Déby Itno officiellement élu président

Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte militaire au pouvoir depuis trois ans, a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai, selon les résultats définitifs proclamés jeudi par le Conseil constitutionnel.



La requête en annulation du scrutin déposée par son Premier ministre et rival à l'élection, Succès Masra, qui avait revendiqué la victoire il y a une semaine et dont le parti avait qualifié le scrutin de "mascarade", a été rejetée par la juridiction suprême.



M. Masra, 40 ans comme M. Déby dont il était l'un des plus farouches opposants avant de devenir le chef de son gouvernement il y a quatre mois, est arrivé en deuxième position avec 18,54% des suffrages exprimés, a annoncé le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padaré.



Albert Pahimi Padacké, un ancien Premier ministre, a recueilli, lui, 16,93% des voix.



Ces résultats définitifs sont très proches des résultats provisoires annoncés le 9 mai.