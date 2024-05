Le moteur de recherche GOOGLE affichera bientôt en priorité des réponses générées par l'IA

Google accueille l'Intelligence Artificielle à bras ouverts. Très prochainement, le très célèbre moteur de recherche compte se doper de réponses engendrées par cette technologie gagnant sans résistance de plus en plus de place dans le monde numérique et digital.

Dès la semaine prochaine, les internautes américains verront s'afficher la fonctionnalité "AI Overview " - ou "aperçus d'IA" - directement sous la barre de recherche, reléguant au second plan les listes de liens traditionnelles. Cette section pensée comme une vue d'ensemble des résultats de la recherche proposera des réponses rapides en synthétisant les meilleures sources disponibles sur le Web. Les résumés seront générés par l'intelligence artificielle Gemini de Google. "Désormais, avec l'IA générative, la recherche peut faire plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous pouvez donc demander tout ce qui vous passe par la tête ou tout ce que vous devez faire - de la recherche à la planification en passant par le brainstorming - et Google s'occupera du travail fastidieux", promet Google sur son site. En test depuis un an, cette nouvelle formule sera d'abord déployée aux États-Unis avant d'arriver dans d'autres marchés pour toucher plus d'un milliard de personnes avant la fin de l'année 2024. L'intégration sera ainsi donc progressive. À travers cette immense modification, Google entend pousser les internautes à passer d'une recherche par mots-clés à une discussion en langage naturel avec son moteur de recherche. Le lancement des aperçus d'IA s'inscrit dans la course à la maitrise de l'Intelligence artificielle dans laquelle est engagé Google face à OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft, Meta et d'autres acteurs de la Silicon Valley.