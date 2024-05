Communication de la présidence : Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira, un expérimenté aux commandes !

Il a eu à coordonner la communication conjointe des 34 agences du Système des Nations Unies au Sénégal pendant cinq ans’’, indique la présidence sénégalaise. Il a aussi élaboré et mis en œuvre des stratégies de communication majeures, notamment celle de l’ONU au Sénégal durant la pandémie de COVID-19 et pour la campagne mondiale UN75, qui a vu une participation massive du Sénégal’.

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé un nouveau coordonnateur de la communication de la présidence de la République. Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira au poste devient ministre, conseiller et coordonnateur de la communication de la Présidence de la République, a appris l’APS ce jeudi.Le nouveau Coordonnateur de la communication présidentielle est titulaire d’un doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université de Lorraine (France). Avec son passage à l’Université Paul Verlaine de Metz, Nancy 2 en France, ainsi qu’à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar, et dans d’autres institutions sénégalaises, Papa Cheikh Saadbu Sakho Jimbira a une expérience académique et professionnelle étendue.