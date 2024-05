Visite présidentielle : Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar à destination du Nigeria

Comme annoncé hier en conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar, ce matin, pour des visites de travail au Nigeria et au Ghana les 16 et 17 mai 2024.



Pendant cette tournée de 48 heures, le Chef de l’Etat aura des entretiens avec ses homologues de ces pays sur des sujets relatifs au renforcement de la coopération bilatérale et de l’intégration régionale.