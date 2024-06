« Vague subite de désencombrements »: Le PM Ousmane Sonko ignorait-il l’existence de la circulaire du MINT du 07 mai dernier ?

Cet après midi, le chef du gouvernement va se déplacer à Colobane pour délivrer un message du président de la République dans le cadre des déguerpissements et désencombrements entrepris selon lui, « par les collectivités territoriales ». Va t-il brandir la circulaire du ministre de l’intérieur du 07 mai 2024 et ayant pour objet : « le débordement des marchés »?







« Il m’a été donné de constater, dans plusieurs localités du pays, des phénomènes de debordements des marchés hors de leurs limites et l'occupation des ronds points par des marchands rendant ainsi difficile la circulation des personnes et des biens. Ces situations outre la gêne qu'elles engendrent, entrainent le plus souvent des accidents et des conflits entre usagers de la route et ces occupants.







A cet effet, je vous demande de vous saisir de cette question, en rapport avec tous les acteurs concernés, notamment les autorités décentralisées (Présidents de Conseil départemental et Maires) pour : sensibiliser les responsables des marchés sur la nécessité voire l’urgence de contenir les activités marchandes dans les limites autorisées, initier des actions de désencombrement de la voie publique occupée du fait de ces activités, mettre en place un cadre de suivi des actions de désencombroment entreprises et veiller à la non réoccupation des espaces libérées » tel est le contenu de la note ministérielle signée Jean Baptiste Tine.



Toutefois, le premier ministre qui est attendu sur les lieux notamment à Colobane va s’exprimer devant les marchands ambulants.