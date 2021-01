VISITE DU LOCAL DE JAPPO LIGUEY / Le Directeur de l'emploi signe un partenariat et va vers l'enroulement de 40 sourds-muets.

Ce mercredi 30 décembre, le directeur de l’emploi Modou Fall, accompagné de quelques uns de ses collaborateurs, a effectué une visite auprès de l’entreprise de pavage «JAPPO LIGUEY». Cette visite entre dans le cadre de l’accompagnement des structures de personnes en situation de handicap, conformément au partenariat avec la Fédération Sénégalaise des Personnes Handicapés (FSPH), dirigée par Monsieur Yatma Fall.



Monsieur Ousmane Dia, promoteur du projet, a fait la présentation des activités menées par environ 30 employés dont 13 sourd muets : pavés, décoration, balustrades, claustra, protections de lampadaires, briques et bancs publics.



Le directeur de l’emploi, Monsieur Modou Fall, à l'issue de sa visite, a signé dès le lendemain avec l'entreprise, une convention de partenariat dans le cadre de la CNEE. Il est prévu l’enrôlement d’au moins 40 sourds muets pour permettre à ces derniers d’avoir un revenu régulier et stable et à la structure d’accroître sa production et sa productivité...