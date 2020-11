(VIDÉO) ONFP À TOUBA / Le DG annonce 5.500 formations, associe impactés de l'incendie de Ocass et explique tout au Khalife des Mourides.

Sous la férule du préfet de Mbacké, l'Office national de Formation Professionnelle, les élus locaux de Touba et Mbacké, les groupements de femmes, les impactés de l'incendie du marché Ocass de Touba, les artistes etc... ont échangé, lundi, autour des besoins de formation décelés chez la population locale. C'était au cours d'un conseil départemental de développement. Une occasion saisie par le Dr Souleymane Soumaré pour rappeler que l'Onfp est une structure qui stabilise son action dans la recherche, la programmation, l'assistance technique, l'animation, l'information, l'Intervention financière, l'évaluation et le contrôle et qu'elle offre des services de formation qualifiante aux travailleurs et demandeurs d'emplois. Elle agit aussi dans la production de ressources de formations, dans la recherche et études sur la FPT etc...



Mr Souleymane Soumaré dira que tout est parti de ce constat fait sur le besoin énorme en formations exprimé par les jeunes. D'où, selon lui, la nécessité de mettre en.place un plan de formation pour résorber le gap. "Les jeunes ont besoin d'être accompagnés pour trouver un travail" dira-t-il, non sans signaler qu'au niveau de l'agglomération de Touba et Mbacké, les charretiers, les conducteurs de jakarta, les artistes, les groupements de femmes semblent le plus attendre de bénéficier de ces formations.



Séance tenante, il choisira d'offrir 1.500 formations, non sans rappeler que 3.000 personnes en bénéficient déjà à Touba depuis mars 2019. Par ailleurs, 2.000 personnes dont 1.000 femmes du Cedaf y auront aussi droit. Ce qui fait un total 5.500 personnes au niveau du département de Mbacké qui seront prises en charge par l' Onfp.



L'hôte de Mbacké ne manquera pas aussi de faire un clin aux commerçants impactés par l'incendie du marché Ocass. Les débats ont été entretenus par des leaders locaux. Cest le cas notamment du maire de Touba Abdou Lahad Kâ, du ministre conseiller Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, de la députée Kiné Mbaye, de la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye etc...



La délégation sera reçue en fin d'après-midi par le Khalife Général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou exprimera son satisfecit par rapport au travail qui sera fait avant de formuler des prières pour le docteur Soumaré afin que sa mission soit couronnée de succès.