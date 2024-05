Magal de Touba 2024- Un Crd prévu pour le 13 mai sous la présence d’une délégation envoyée par Cheikh Bass Abdou Khadre

Touba prépare déjà son grand Magal . L’événement devrait être célébré vers la fin du mois d’août et en plein hivernage. L’importance de la rencontre résidera , ainsi, dans le fait que les autorités devront , nécessairement « passer en revue les différents aspects liés à l’organisation notamment les volets relatifs à l’hydraulique, à l’assainissement, à l’électricité, à la sécurité, à la sécurité routière » confie un communiqué produit par la commission culture et commission du comité d’organisation du Grand Magal. Le même document signale que la rencontre sera présidée par le Sous-Préfet de Ndame et qu’elle se fera en présence des acteurs impliqués dans l'organisation de l'évènement religieux et des présidents de commissions du COGMT. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké, President du comite et porte-parole du Khalife enverra une forte délégation prendre part part à la séance.