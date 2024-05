Déby élu président du Tchad: des soldats tirent en l'air à N'Djamena (AFP)

Des militaires tiraient en l'air à l'arme automatique jeudi soir dans la capitale tchadienne N'Djamena, de joie et manifestement pour dissuader les gens de se rassembler, peu après l'annonce de la victoire du général Mahamat Déby à la présidentielle, ont rapporté des journalistes de l'AFP.



Son rival et Premier ministre Succès Masra avait affirmé peu avant qu'il avait remporté la présentielle de lundi et accusé le camp Déby de truquer les résultats pour affirmer le contraire, et avait appelé ses partisans à "se mobiliser pacifiquement".



Dans le quarter de Moursal, près du siège du parti de M. Masra, Les Transformateurs, des militaires lourdement armées et aux commandes de véhicules blindés avaient été déployés dans l'après midi.



Ils ont tiré à de nombreuses reprises en l'air à l'annonce de la victoire du chef de la junte avec 61,03% des voix. A la fois pour célébrer sa victoire mais aussi pour dissuader tout rassemblement. Des personnes effrayées couraient pour se mettre à l'abri ou rentrer chez eux, a constaté un journaliste de l'AFP.



Dans le centre de la capitale, près du Palais présidentiel, de nombreux partisans de Déby célébraient sa victoire en criant et chantant et klaxonnant dans leurs voitures, recouvertes du drapeau tchadien pour certaines, ont rapporté d'autres journalistes de l'AFP.