(VIDÉO) MBACKÉ - Bara Gaye de Média-Afrique réhabilite des salles de classe à l’école Mame Mor Diarra.

Un geste hautement significatif à l’actif de Bara Gaye de Média-Afrique ! La plus vielle école de de la commune de Mbacké dont l’une des particularités est d’avoir accueilli une personnalité comme le Président Abdou Diouf, alors élève dans le primaire, a été réhabilitée par ses soins.



En effet, plusieurs travaux y ont été effectués. (Carrelage de 6 salles de classe et toilettes, du trottoir, de 12 bancs publics, construction d’une stèle en guise de monument, réfection de 10 box de toilettes avec installation de 10 chaises turques, mise en place de tuyaux d’infiltration vers les fosses septiques, adduction d’eau, peinture de 17 salles de classe, réfection des plafonds, installation de nouvelles ardoises pour la toiture de 4 salles de classe, réinitialisation du système électrique, mise à la disposition de l’école de matériel de nettoiement comme balais, râteaux, pelles, seaux, etc…)



Bara Gaye a aussi offert à l’établissement des ballons de foot, de basket, un frigo bar, du matériel de sonorisation, 10.000 cahiers etc… Pour l’occasion, une cérémonie de réception a été organisée et présidée par l’Inspecteur de l’Enseignement et de la Formation de Mbacké Ndiaga Bâ qui s’est beaucoup réjoui de la qualité des travaux...