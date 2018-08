(VIDÉO) MAME CHEIKH MBACKÉ (AIS) : 'Certains Imams, par leurs Khutbas, vont brûler ce pays... Nos guides sont insultés... Cet hivernage qui traîne est une punition... D'ici à 2019, le Sénégal n'est pas à l'abri du chaos si... '

C'est un Serigne Mame Cheikh Mbacké Ibn Serigne Khadim Awa Bâ, absolument inquiet de l'avenir du Sénégal, qui s'est confié à Dakaractu dans un entretien d'alerte et de mises au point.

Le chef religieux et Président de '' l'Association Islamique pour Servir le Soufisme '' s'est d'abord attaqué aux sermons de certains Imams qui ont, pratiquement, attaqué les tarikhas, lors de la Tabaski allant jusqu'à les taxer d'incrédulité pour avoir choisi de prier deux jours après Arafat. '' Tout le monde a le droit de prier l'Aïd-El-Kébir le jour de son choix, mais nul n'a le droit de jeter le discrédit sur l'autre. Dans leurs Khutbas, des Imams s'en sont pris à des chefs religieux et à des tarikhas gratuitement. Voilà des genres de comportement et de déclarations qui peuvent être sources de tension dans ce pays. Pourquoi chercher à faire mal à son prochain et provoquer l'antipathie et la guéguerre ? L'Islam est ferme là-dessus. Beaucoup de pays connaissent des instabilités énormes à cause des disparités religieuses. C'est le cas du Yémen, de l'Égypte, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite... '' Serigne Mame Cheikh Mbacké confie que ces Imams provocateurs ne participent pas à maintenir intacte la cohésion sociale qui caractérise le Sénégal et qui est le fruit d'un dialogue religieux et interreligieux fort et sincère jusque-là protégé par des Khalifes et des bonnes volontés.



À côté de ces Khutbas jugés maladroits, le chef religieux se réjouira des thèmes abordés par les Khalifes Généraux Mouride, Tidiane, Layène, Ndiassane, Niassène qui ont tous abordé des sujets relatifs à la foi en Dieu.



Abordant le retard accusé par l'hivernage qui tarde encore à se manifester, Serigne Mame Cheikh Mbacké n'écarte pas la thèse de la punition divine. En effet, le Mbacké-Mbacké se dit ahuri de savoir que des Khalifes Généraux sont du matin au soir, insultés à travers les réseaux sociaux. ''L' État doit être sévère et intraitable à ce propos. L'État doit sévir ! '' Il se réjouira de savoir que Moustapha Diakhaté et Bass Fall croupissent encore en prison pour s'être attaqués respectivement à Serigne Mbaye Sy Mansour et à la confrérie mouride.



Pour boucler le boucle, le Président de l'AIS fera état de ses inquiétudes relativement à la vague de violences verbales qui caractérisent la sphère politique, craignant le pire si les ardeurs ne sont pas tempérées. Serigne Mame Cheikh Mbacké d'assurer que lui et ses collaborateurs ne laisseront pas pourrir la situation et s'évertueront à œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité. ( Voire cette partie sélectionnée de l'entretien )





