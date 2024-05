Me Ngagne Demba Touré nommé Dg de la Société des Mines du Sénégal

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye vient de nommer à l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi 2 Mai 2024, Me Ngagne Demba Touré,Titulaire d’un Master II enDroit et Gouvernance des Energies et des Mine au poste de Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal. Le greffier remplace à ce poste, Monsieur Ousmane Cissé, renseigne le document.