VÉLINGARA : Un mariage vire au drame à Saré Bouka...

Une bataille rangée entre jeunes à Saré Bouka a fait un mort et 03 arrestations lors d'une cérémonie de mariage qui a viré au drame dans cette localité située à quelques kilomètres de Vélingara. D'après notre source, il s’agit d’un jeune originaire de Sourouyel Samba du nom de S . Mballo qui a été poignardé mortellement par un jeune du village de Saré Bouka. Et les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi au jeudi à la suite d’une dispute entre les jeunes des deux villages voisins .



Alertée, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux et a interpellé trois jeunes pour les besoins de l ‘enquête.



Madou Diallo