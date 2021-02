VACCINS À DIOURBEL / 10.881 doses pour le premier jet.

La région a officiellement reçu ses premiers vaccins contre la covid-19. Il s'agit de 10. 881 doses sur les 200.000 réceptionnées par le Sénégal. Le reste qui servira de rappel et qui ramènera le total au double c'est-à-dire à 21.762 devra arriver incessamment, choisira de préciser le gouverneur de la région Gorgui Mbaye.



Comme pour toutes les autres localités du Sénégal, le personnel médical sera prioritaire à côté des personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités. Le matériel d’accompagnement comme les seringues sont aussi disponibles. Il ne resterait pour les autorités qu'à achever le recensement pour démarrer la campagne de vaccination.