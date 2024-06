Uzra Zeya, sous-secrétaire américaine: « ensemble, les Etats-Unis et le Sénégal promeuvent le progrès. » (Entretien exclusif)

La sous-secrétaire américaine à la Sécurité civile, à la Démocratie et aux Droits de l’homme, Uzra Zeya a effectué une visite de deux (2) jours au Sénégal ces 10 et 11 juin. C’est un déplacement qui s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie les Etats-Unis et le Sénégal.



« Ensemble, les Etats-Unis et le Sénégal promeuvent le progrès, la prospérité, la démocratie et les droits de l’homme. La réputation du Sénégal en tant que modèle de tolérance, de liberté religieuse et de gouvernance stable et démocratique est bien méritée et le peuple sénégalais en tire une juste fierté», a soutenu, ce 11 juin, Uzra Zeya qui effectuait une excursion à Gorée. Plutôt dans la matinée, l’autorité a été reçue en audience par le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. Les échanges ont porté sur l’approfondissement des relations entre les deux nations.



« J’ai eu l’honneur de rencontrer son excellence, le président Faye où j’ai souligné notre engagement continu à améliorer la sécurité civile, à soutenir les institutions démocratiques et à promouvoir la prospérité pour tous. J’ai adressé également mes chaleureuses félicitations à Monsieur le président pour son élection historique et salué les millions de sénégalais qui ont voté et ont montré leur attachement à la démocratie », a indiqué Mme Zeya. A Gorée, la sous-secrétaire a été accueillie par le maire de la commune, Augustin Senghor qui l’a guidée durant sa visite. Elle a visiblement été émue lors de son passage à la maison des esclaves où elle a reçu des mains du maire, une distinction la désignant ambassadrice de l’île après sa signature du livre d’or.







Durant sa tournée au Sénégal, Mme Uzra Zeya a aussi rencontré des membres de la société civile sénégalaise. Elle a renseigné du partenariat dynamique qui lie les États-Unis avec les organisations de défense des droits de l’homme au Sénégal.