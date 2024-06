Utilisation frauduleuse de son image : Khaby Lam réclame 10 milliards de francs CFA de préjudice à Expresso

Serigne khabane Lame plus connu sous le pseudo de Khaby Lam ne semble plus avoir les mêmes relations avec l’opérateur de téléphone Expresso tout au début de leur collaboration. Selon Libération, les deux parties sont à couteaux tirés devant les tribunaux sénégalais. En effet, le célèbre Tik-Tokeur a assigné devant le juge Expresso qu'il accuse d'utiliser frauduleusement son image dans le cadre de sa stratégie marketing.







A travers la structure Iron corporation Srl qui est l'agent exclusif et mondial de la gestion, la diffusion la promotion de l'influenceur, Khaby Lame et le groupe Expresso avaient signé, le 17 janvier 2022, un contrat de partenariat pour un montant de 90.000 euros. Malgré l'expiration du contrat qui était d'un an et sa non-reconduction, Expresso a continué à exploiter l'image de l'influenceur dont la photo trône d'ailleurs sur la façade de son siège. Ainsi, pour le préjudice subi, Khaby Lame réclame la somme de 10 milliards de Fcfa a Expresso.