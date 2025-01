Utilisation des ressources publiques : « le Premier ministre Ousmane Sonko va désormais valider les dépenses d’investissement » (Conseil des ministres )

Soucieux d’une exécution efficace des politiques publiques, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce mercredi, lors du conseil des ministres, la mise en place d’un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l’évaluation des programmes et projets découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes quinquennales 2025-2029.



La rationalisation, la priorisation et l’efficience dans l’utilisation des ressources publiques, restent un enjeu majeur pour le gouvernement. C’est pourquoi le Premier ministre a décidé que toutes les dépenses d’investissement seront validées à son niveau. Un tableau prévisionnel des opérations financières de l’État sera soumis par quinzaine.