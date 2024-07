Usage de chanvre indien: « J’ai commencé à fumer depuis mes 26 ans, aujourd’hui, j’en ai 34 ans » (agent commercial, I. Biaye)

Né en 1990, I. Biaye agent commercial de son état a été condamné par le tribunal correctionnel des flagrants délits à purger 7 jours fermes de prison. L’accusé qui a imploré la juridiction lors de son jugement, ce 19 juillet, est poursuivi pour possession de chanvre indien en vue d’un usage personnel. Il ressort des débats d’audience qu’il a été surpris par les policiers en détention d’un cornet de l’herbe qui tue. Devant la barre, il a apporté des précisions tout en reconnaissant être un consommateur attitré.



« Ce n’est pas un cornet que j’avais en possession mais un tout petit joint», a-t-il confié avant d’être interpellé sur sa consommation de la drogue.



« J’ai commencé à fumer depuis mes 26 ans. Aujourd’hui, j’en ai 34 ans », a-t-il répondu au président du tribunal.



« 8 ans que tu fumes. La prison pourrait alors t’aider à arrêter », lui a lancé le juge. Il a sollicité la clémence en prenant des engagements devant la juridiction.



« J’ai décidé d’arrêter pour de bon, Dieu m’est témoin. Je ne vais plus jamais recommencer. Je vous le garantis », a soutenu le mis en cause.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu I. Biaye coupable du chefs d’accusation. Il l’a condamné à une semaine ferme d’emprisonnement.