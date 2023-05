Université Alioune Diop de Bambey: La coordination des amicales d'UFR dénonce la fermeture des restaurants et l'arrestation de plusieurs étudiants lors des dernières manifestations.

À la suite du communiqué de la direction du CROUS de l'université Alioune Diop de Bambey sur la fermeture des restaurants des différents sites de cette université, la coordination des amicales d'UFR est montée au créneau pour fustiger cette décision. " La coordination des amicales d'UFR de l'université Alioune Diop exprime son désarroi suite à la décision irresponsable du directeur du Crous de fermer l'ensemble des restaurants des différents sites de l'université".



La coordination dit n'avoir jamais cessé de rappeler à la direction du CROUS " l'urgence d'apporter des solutions aux problèmes d'ordre social". Mais d'après elle, aucune réponse favorable n'a été jusque là apportée face aux différentes revendications des étudiants.



Et il s'agit selon la coordination de l'inadéquation importante entre la capacité d'accueil du restaurant( 150 places) du campus pédagogique et le nombre d'étudiants régulièrement inscrits( plus de 10 mille étudiants), de l'insécurité croissante due à la recrudescence des vols dans les campus sociaux, de l'absence d'un fonctionnement permanent et simultané des services médicaux du campus 1 et 2, du non respect récurrent des menus, des ruptures répétitives et interminables durant les services de restauration etc.



La coordination qui être ouverte au dialogue, exige du coup la libération des étudiants arrêtées lors des dernières manifestations...