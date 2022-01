Unité africaine : « L’Afrique est encore pour nous un chantier ouvert à toutes les idées, à la somme de nos volontés individuelles pour arriver à profiler des solutions » (Aïssata Tall Sall).

Les défis du président Macky Sall pour des solutions aux questions qui préoccupent le continent africain durant son mandat à l’Union africaine sont multiformes, à en croire le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall.



Il s’agit de la sécurité, du financement des économies africaines, de la résilience post-covid, des infrastructures, de l’appropriation des ressources naturelles sans valeur ajoutée entre autres. Pour le ministre, ces questions ainsi que d’autres seront agitées durant le mandat du Chef de l’État à la tête de l’Union Africaine.



Me Assaïta Tall Sall s’exprimait, ce 27 janvier, à l’occasion de la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Unité Africaine, entre ambition et volontés », produit par l’ambassadeur, SE Baye Moctar Diop en poste en Belgique.



« L’Afrique est encore pour nous un chantier ouvert à toutes les idées, à la somme de nos volontés individuelles pour arriver à profiler des solutions », a-t-elle déclaré devant les anciens et les jeunes diplomates venus prendre part à la rencontre. Elle a toutefois félicité l’auteur de l’ouvrage pour avoir posé le débat sur l’union des États africains.