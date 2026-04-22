L'Iran dit que le blocus naval américain n'a pas d'impact sur la distribution des denrées alimentaires

Le ministre iranien de l'Agriculture a déclaré que le blocus américain des ports iraniens n'avait pas eu d'impact sur la capacité du pays à acheter des biens de première nécessité et des denrées alimentaires à la population.
"Malgré le blocus naval américain, nous n'avons aucun problème pour fournir des biens de première nécessité et des aliments, car, en raison de la taille du pays, il est possible d'importer via différentes frontières", a déclaré mardi le ministre de l'Agriculture Gholamreza Nouri.
"Environ 85 % des produits agricoles et des biens de première nécessité sont produits localement, donc la sécurité alimentaire du pays est assurée", a-t-il ajouté, selon l'agence de presse officielle Irna.
Washington a imposé un blocus naval des ports iraniens le 13 avril, quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire dans la guerre entre l'Iran d'une partie et les Etats-Unis et Israël d'autre part.
L'Iran, qui bloque de son côté le détroit stratégique d'Ormouz depuis des semaines, a vivement signalé ce blocus, le qualificatif de violation du cessez-le-feu.
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