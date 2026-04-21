Polémique autour de l’hélicoptère artisanal : le CORED appelle à plus de rigueur dans le traitement de l'information

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a réagi à la polémique suscitée par la diffusion, au début du mois d’avril, d’un reportage consacré à un hélicoptère artisanal attribué à Mamadou Sow, un habitant de Tambacounda.
Présenté comme un maçon autodidacte ayant réussi à concevoir et faire voler un hélicoptère, Mamadou Sow n’aurait, en réalité, jamais fait décoller son appareil. Selon le CORED, les images diffusées montrant l’engin en plein vol ne correspondent pas à sa fabrication artisanale, mais à un hélicoptère ultraléger monoplace conçu en Hongrie.
L’organe de régulation souligne que ces images auraient dû être clairement identifiées comme des « images d’illustration ». Leur diffusion sans mention explicite a induit en erreur le public et traduit un manque de rigueur dans le traitement de l’information.
Le CORED déplore des pratiques contraires aux droits fondamentaux du journalisme, notamment en matière de vérification et de recoupement des faits. Il y voit une atteinte aux principes d’éthique et de déontologie, susceptible de fragiliser la confiance du public envers les médias.
Dans ce contexte, l’institution invite les professionnels des médias à davantage de vigilance et de professionnalisme afin d’éviter de tels manquements.
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