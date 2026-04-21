Conférence du gouvernement : le pacte social, l’éducation, la santé et les infrastructures au cœur des échanges

Quatre ministres du gouvernement du Premier Ministre Ousmane Sonko font face à la presse, ce mardi 21 avril 2026 au Building Administratif. La ministre chargée des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, préside cette rencontre périodique dite « Kaddu ». Ce face à face avec la presse permet de faire un état des lieux et de présenter le bilan de certains ministères.



À cette occasion, quatre membres du gouvernement prennent la parole pour aborder des questions majeures liées à leurs secteurs respectifs.



Le ministre de la Fonction publique Olivier Boucal, qui a pris la parole en premier, est revenu sur le pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, va évoquer certains aspects liés à cet accord (Pacte social), tandis que le ministre de la Santé va s'exprimer sur les questions sanitaires. Enfin, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, fera le point sur les chantiers en cours et les perspectives dans son département.



Prenant la parole, le ministre de la Fonction publique a rappelé que le Sénégal avait signé le 1er mai 2025, un pacte social avec le patronat et les syndicats, dans un contexte marqué par un changement de régime.



« Nous avions adopté une démarche participative avec la présence de tous les acteurs : patronat, syndicats et gouvernement. Chacun a pris des engagements sur la base d’un contrat », a-t-il expliqué.



Selon lui, ce pacte comprend au total 13 engagements du gouvernement , dont 10 portent sur l’amélioration de l’environnement de travail et du climat social. Le pacte social signé pour une durée de trois ans, marche très bien, même si l'on constate de temps en temps quelques tensions. Le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal de saluer les décrets pris en direction des enseignants décisionnaires du secteur de l'Éducation.

