Célébration de la journée nationale du Talibé : Kaffrine porte le plaidoyer pour l’amélioration des conditions de vie des enfants talibé

La commune de Kaffrine a été choisie par SOS Village d’Enfants Sénégal pour accueillir ce lundi 20 avril 2026, la célébration de la journée nationale de l’enfant talibé. La cérémonie, marquée par une randonnée pédestre, s’est tenue en présence des autorités administratives locales et des partenaires. « C’est un moment de satisfaction et de célébration. Il y a cinq ans, avec notre partenaire SOS Belgique, nos partenaires locaux et l’État du Sénégal, nous avions pour objectif de travailler sur la protection des enfants talibé au niveau national. Aujourd’hui, le bilan est plus que satisfaisant (…). Avec l’État, nous avons pu accompagner plus de 1 500 enfants talibé dans les Daara », a soutenu Papa Daouda Diop, président national de SOS Villages d’Enfants Sénégal.

Concernant le phénomène des enfants de la rue, le directeur de SOS Villages d'enfants de soutenir que malgré les avancées faites dans ce sens, la situation persiste. « Il est essentiel de comprendre les raisons profondes qui poussent ces enfants à se retrouver dans la rue. Il faut comprendre que c’est parce qu’il y’a un cadre de vie à améliorer (…). Au-delà des plaidoyers, il faut s’attaquer aux questions de fond liées aux conditions de vie et aux moyens de subsistance », a-t-il rappelé.

Ainsi dans leur plaidoyer, les élèves et les maîtres coraniques ont invité les autorités à renforcer davantage la réglementation des écoles coraniques afin d’assainir le secteur mais également de leur soutenir sur le plan de l'éducation, de la santé, entre autres.

Recevant leur plaidoyer, l’adjoint au sous-préfet de Katakél, venu représenter le préfet du département de Kaffrine, a invité « les maîtres coraniques à se rapprocher des services compétents pour avoir la reconnaissance juridique (…), pour l’amélioration des conditions de vie des Talibé et des Serigne Daara. »