CEDEAO : « Ce n’est pas un espace régional qui se désintègre » (Dr Omar Alieu Touray)

C’est une voix d’autorité qui s’est exprimée en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Lors du panel consacré à la souveraineté et aux enjeux contemporains du continent, le Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a fait une analyse de la situation régionale. Sans esquiver la réalité d’une organisation ébranlée par le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le dirigeant gambien a fermement rejeté tout scénario catastrophiste. « Ce n’est pas une région qui se désintègre. C’est une région qui fait face à des défis, mais c’est une région prête à les relever ensemble », a-t-il lancé, posant d’emblée le ton d’une intervention tournée vers les solutions plutôt que vers le constat d’échec.







Dans le cadre de l’opérationnalisation, la CEDEAO a franchi un pas concret en désignant un chef négociateur dont la mission sera de formaliser un accord avec les trois pays regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’objectif est de sauvegarder les acquis durement conquis de l’intégration régionale, au premier rang desquels la liberté du commerce et la libre circulation des personnes, deux piliers que le Dr Touray juge indispensables au bien-être des populations ouest-africaines.



Mais au-delà des mécanismes institutionnels, c’est sur le terrain de la confiance que le président de la Commission a choisi de placer le curseur. Convaincu qu’aucun État ne peut, seul, garantir sa paix et sa sécurité, il a plaidé pour un travail patient de reconstruction du lien entre les membres de l’organisation. « Nous ne pouvons pas trouver la paix et la sécurité seuls. Aucun pays ne peut y parvenir seul », a-t-il martelé dans une perspective visant à surmonter les malentendus et les défiances accumulés. Selon lui, la volonté des peuples ouest-africains de cheminer ensemble reste entière, quelles que soient les divergences de cadres politiques ou institutionnels, et ce message se doit d’être entendu bien au-delà des frontières de la région.







Aux commandes de la Commission de la CEDEAO depuis 2022, le Dr Touray est le premier Gambien à présider cette institution. Ancien ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération de son pays, il aborde cette mission de médiation avec le bagage d’un diplomate aguerri, familier des négociations complexes et des compromis nécessaires.

