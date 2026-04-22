Le député Guy Marius Sagna dénonce le retard de paiement des indemnités aux 5 policiers de la BIP dépêchés lors de la dernière CAN et adresse une série de questions écrites au gouvernement

L’honorable député Guy Marius Sagna a adressé une série de questions écrites au gouvernement. Dans un post qu’il a fait sur sa page Facebook, le parlementaire a d’abord déploré le fait que leurs indemnités journalières soient tardivement payées aux cinq policiers de la BIP qui avaient accompagné les champions d’Afrique du Sénégal. Profitant de l’occasion, il a aussi rappelé certaines préoccupations des populations au gouvernement.



Ses questions au nombre de 12, sont les suivantes :

1- Où en est la construction du CEM de Tambouille

2- À quand l'électrification des villages de Touba Peulh et Touba Wolof

3- De l'expiration des produits des opérateurs de téléphonie

4- Que disent les états financiers de la fondation "Servir le Sénégal" ?

5- Situation des travailleurs de l'entreprise PROSEN Sarl

6- Des ralentisseurs pour le village de Dar Salam (Ziguinchor)

7- Pourquoi le TGI de Kaolack met autant de temps pour le courrier n°91 du 05/02/2025

8- Problème d'eau à Palmarin

9- Trop grandes lenteurs des travaux au lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Ziguinchor

10- Problème de réseau téléphonique au village de Daga

11- 03 mois sans salaire des agents d'appui du programme Xëyu ndaw ni (Grande muraille verte, Eaux et forêts, DEEC)

12- À quand l'électrification des villages de Médina Mbandji, de Mbackery et de Thiamene ?