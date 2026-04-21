Conférence de presse du Gouvernement / Éducation : Moustapha Guirassy prône le dialogue avec les syndicats pour préserver l’année scolaire

Faisant face à la presse ce mardi 21 avril, lors de la conférence du gouvernement, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, est revenu sur la signature du pacte social entre le gouvernement et les syndicats, présenté comme un levier essentiel pour sauver l’année scolaire.



Le ministre a insisté sur les efforts consentis par l’État, notamment dans le domaine de la formation universitaire des enseignants. « Ce que nous avons fait pour les enseignants, aucun autre gouvernement ne l’a fait », a-t-il déclaré.



Plaçant la collaboration au cœur de son discours, il a souligné que « le gouvernement et les syndicalistes sont des partenaires » et a appelé à privilégier « une posture d’écoute plutôt que de conflit ».



Dans cette dynamique, le ministre a mis en avant la mise en place d’un cadre de concertation avec le G7, regroupement des principaux syndicats de l’éducation, ainsi qu’une politique de dialogue permanent avec les acteurs du secteur.



Rappelant le rôle central de l’école, Moustapha Guirassy a affirmé que « l’école publique est celle de l’égalité des chances » et constitue « le socle de la transformation du pays ».



Enfin, il a exhorté les syndicats à renforcer la culture du dialogue et à veiller au respect du quantum horaire, condition essentielle pour garantir une année scolaire apaisée et réussie.



Le ministre a déploré les lenteurs administratives concernant les enseignants qui peuvent rester 5 ans sans être intégrés dans la fonction publique. Une situation qui va être réglée dans les prochains mois, a assuré le ministre de l'Education.



Pour ce qui est des infrastructures, "hormis les LYNAQUE (Lycée Nation-Armée) déjà disponibles, le gouvernement a financé entre 4.000 et 5.000 salles de classes qui seront disponibles prochainement, sans oublier la collaboration avec les forces armées", a rassuré le ministre.

