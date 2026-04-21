Thiès - Soutien à la candidature de Macky Sall à l'ONU : la convergence citoyenne auprès des foyers religieux de Ndiassane, Thiénaba...

Une délégation du comité dénommé "Convergence Citoyenne", conduite par l'ancien ministre Babacar Gaye, a rendu visite aujourd'hui aux guides religieux de la religion de Thiès pour solliciter des prières au profit de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU.
Selon le chef de la délégation, il s'agit d'un programme de visites de l'ensemble des chefs religieux qui représentent la Oumma Islamique au Sénégal, mais aussi de l'église et enfin des chefs coutumiers[ ..], pour les informer de leur intention de se rassembler pour accompagner le président Macky Sall dans ce projet de candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.
Selon lui, la délégation a été reçue à bras ouverts par les guides religieux à Ndiassane, Thiénaba et à Keur Mame El Hadji, qui ont tous délivré un message de soutien, "des prières pour le projet de candidature, mais surtout des prières qui devraient accompagner le candidat Macky Sall jusqu'à sa conquête du fauteuil onusien au profit du Sénégal, de l'Afrique mais de l'humanité tout entière", a informé M. Gaye.
La délégation compte poursuivre sa série de visites auprès des autres guides religieux du pays...
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