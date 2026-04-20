Kaolack- Tendance baissière du taux de réussite au Bac: «Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer cette situation de façon générale» (IA)

A Kaolack, le taux de réussite au baccalauréat 2025 a connu une baisse de 4 points notamment durant ces deux dernières années. L’annonce a été faite ce lundi 20 avril 2026 par l’inspecteur d’Académie Samba Diakhaté lors de la revue régionale annuelle du secteur de l’éducation et de la formation. « La tendance baissière au Baccalauréat qui a suivi ailleurs la tendance au niveau national, s’est maintenue avec une perte de 4 points », a-t-il regretté.

Selon Samba Diakhaté, des mesures sont prises pour l’amélioration les performances des élèves et des résultats au niveau de l’académie de Kaolack. « Depuis l’année dernière, nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer cette situation de façon générale, au niveau des dispositifs de pilotage et des dispositifs opérationnels de pilotage de la qualité, surtout au niveau de l’élémentaire, du moyen et du secondaire. C’est sûr que le privé sera suivi. Depuis l’année dernière, nous avons procédé à un audit interne de l’enseignement privé. Pour cette année-ci, il s’agira de déployer le programme de formation et d’encadrement de ces établissements privés. Autant de mesures qui devront nous permettre d’améliorer la situation au niveau de l’Académie ».

L'IA de Kaolack a toutefois salué les résultats encourageants obtenus au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) et au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). « Il y a un bond de plus de 8 points, en 2025, au CFEE. Pour le BFEM, ce bond s’élève à plus de 7 points. Ce sont des résultats encourageants », s’est réjoui Samba Diakhaté.

Pour rappel, la revue régionale annuelle du secteur de l’éducation et de la formation s’est tenue à la gouvernance de Kaolack, sous la présidence du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt et en présence de divers acteurs du système éducatif.

Fallou Galass Sylla