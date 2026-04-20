Dahra Djoloff : un homme arrêté pour incendie volontaire et vol au domicile de son ex-épouse

Un fait divers s’est produit dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026 à Dahra Djoloff, où un homme a été interpellé pour incendie volontaire et vol au domicile de son ex-épouse.

Selon des sources concordantes, le mis en cause, animé par un sentiment de rancune, se serait introduit par effraction dans la concession de son ex-compagne, en défonçant la porte de sa chambre. Il aurait ensuite répandu de l’essence avant d’y mettre le feu.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra est rapidement intervenue sur les lieux du sinistre. Alors qu’il tentait de prendre la fuite en escaladant le mur de la concession, le suspect s’est retrouvé face à la victime qui rentrait chez elle. Reconnu puis dénoncé, il a été aussitôt appréhendé par les éléments de la gendarmerie.

Outre l’incendie volontaire, l’individu est également poursuivi pour vol. Il aurait emporté plusieurs biens appartenant à la victime, notamment des bijoux, des tissus et des mèches de cheveux naturels.

Placée en garde à vue, la personne interpellée devrait être présentée au parquet de Linguère dans les prochaines heures pour l’ouverture d’une procédure judiciaire.

