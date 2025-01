Une fraîcheur notable sur une bonne partie du territoire : La température variera entre 10 et 15°C jusqu’à lundi (ANACIM)

Une baisse significative des températures journalières et nocturnes est prévue sur l'ensemble du territoire sénégalais durant la période du 18 au 20 janvier 2025, prévient l’ANACIM dans un communiqué.







Cette fraicheur, bien que ressentie durant la journée, sera plus marquée pendant la nuit et au petit matin, particulièrement dans les régions du nord (Saint-Louis, Podor, Matam, Louga et Linguère), où les minima de température varieront entre 10 et 15°C. Les localités du centre (Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, ..) connaitront des températures minimales comprises entre 16 et 18'C.