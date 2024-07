Une charrette tue un talibé de 12 ans à Dahra Djoloff

Le drame s’est produit dans l'après-midi de ce mercredi au cœur de la ville de Dahra Djoloff, plus exactement sur la route nationale à quelques encablures du stade municipal, Bassirou Sidy Ndiaye.



Selon nos sources ,il s'agit d'un talibé du nom d’Ousmane Ba, âgé de douze ans qui a trouvé la mort dans le renversement d’une charrette.



Les sources renseignent que la victime( Ousmane Ba) était montée sur une charrette tirée par un cheval avec deux de ses camarades. Par la suite, le pire est survenu lorsque l’animal, pris de panique, a fait une fausse course. Du coup, la charrette qui s’est renversée sur le trottoir, a violemment écrasé le talibé (Ousmane Ba). Ce dernier n’a pas survécu à ses blessures et a rendu l’âme sur le coup.



Mis au parfum du drame, les gendarmes de la brigade de Dahra se sont transportés sur les lieux de l’accident pour constat d'usage. C'est ainsi que la dépouille du talibé a été déposée à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs pompiers.