Un journaliste de l’AFP malmené et brutalisé lors des échauffourées à l’UCAD ce mercredi

A l'intérieur du fourgon, le journaliste, nous apprend l'AFP, « a reçu d'un policier plusieurs coups de poing dans le haut du corps et derrière la tête avant d’être relâché quelques instants plus tard ». L'AFP, par la voix de son directeur de l'information de l'agence, Phil Chetwynd, proteste avec fermeté contre cette brutalité exercée sans aucune raison contre un de ses journalistes qui faisait son métier",



Chetwynd, à travers cette bavure policière perpétrée sur son reporter, estime douter des « assurances réitérées par les autorités sénégalaises quant au libre exercice de la profession en toute sécurité ».

Les confères des médias étrangers prennent le relais en ce qui concerne les violences exercées sur les journalistes et techniciens des médias. En prélude du procès en diffamation qui doit se tenir demain entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, des heurts ont éclaté ce mercredi suite à l’interdiction de manifestation par le préfet de Dakar. Mais avant même ces échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre, un journaliste de l'Agence France-Presse (AFP) « a été frappé du poing derrière la tête par un policier qui avait ordonné aux journalistes de s'éloigner en leur reprochant de filmer, ce qu'aucun ne faisait à ce moment-là, ont rapporté les journalistes présents ». Pire, « le journaliste de l'AFP a ensuite été appréhendé et emmené de force dans un fourgon de police, malgré les tentatives de ses collègues d'intercéder en sa faveur » a regretté l’AFP.