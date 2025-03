Ukraine: les accords n'entreront en vigueur qu'après la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes (Kremlin)

Le Kremlin a prévenu mardi que les accords annoncés par Washington concernant notamment une trêve en mer Noire entre Kiev et Moscou n'entreraient en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes.



Moscou et Washington se sont accordés sur "la garantie de la sécurité de la navigation dans la mer Noire, le non-recours à la force et la prévention de l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires", selon les termes d'un communiqué publié par le Kremlin, au lendemain des discussions russo-américaines en Arabie saoudite.



La présidence russe a affirmé que les Etats-Unis allaient "contribuer" à "rétablir l'accès des exportations russes de produits agricoles et d'engrais au marché mondial, à réduire le coût de l'assurance maritime".



Mais le Kremlin a surtout souligné que de tels accords, annoncés initialement par la Maison Blanche, entreraient en vigueur uniquement "après" la levée de nombreuses sanctions, en particulier de celles imposées à sa grande banque agricole Rosselkhozbank, à certains "producteurs et exportateurs de denrées alimentaires (...) et d'engrais", ainsi que celles visant des "compagnies d'assurances sur les cargaisons".



La présidence russe a également dit avoir exigé la fin des restrictions visant "les transactions de financement du commerce" et "les services portuaires et les sanctions sur les navires battant pavillon russe impliqués dans le commerce des denrées alimentaires (...) et des engrais".



La Russie et les Etats-Unis vont également "élaborer des mesures" pour permettre l'application de la trêve de 30 jours dans les frappes sur les infrastructures énergétiques en Russie et en Ukraine, selon le Kremlin.



Ce moratoire avait été annoncé la semaine dernière par les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump mais jamais réellement appliquée, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de poursuivre de telles attaques.



Dans ce contexte, Moscou et Washington "saluent" les efforts de "pays tiers" pour soutenir les accords sur l'Ukraine, a indiqué le Kremlin, alors que les Européens restent à ce stade tenus à l'écart des discussions sur la résolution du conflit.



"La collaboration dans le cadre de cette initiative permettra de fournir des céréales à plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans le monde", s'est félicité sur Telegram Kirill Dmitriev, le patron du fonds souverain russe et un des négociateurs envoyés par Moscou lors des premiers pourparlers russo-américains qui se sont tenus le 18 février en Arabie saoudite.



"Pour la Russie comme pour les États-Unis, il s'agira non seulement d'une contribution humanitaire, mais aussi d'un succès stratégique. Un succès commun", a-t-il insisté sur Telegram.



La Russie est l'un des plus grands exportateurs de produits agricoles dans le monde.