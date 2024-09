Ukraine : Au moins 6 responsables politiques ont présenté leur démission

Selon le parti au pouvoir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelé Serviteur du peuple, au moins six responsables politiques d'Ukraine, dont des ministres, ont présenté leur démission mardi et un conseiller présidentiel a été limogé avant l’annonce d’un remaniement majeur du gouvernement, après deux ans et demi de guerre.



Le gouvernement ukrainien connaît une sérieuse complication intérieure. Engagé dans une confrontation militaire contre la Russie depuis l'année 2022, le fonctionnement politique de l'Ukraine s'handicape lourdement. Au dernière nouvelle, " plus de 50 % des membres du gouvernement sera remplacé ", d'après le chef de file des parlementaires du parti au pouvoir, David Arakhamia.