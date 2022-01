UGB - Saint-Louis : Les précisions du Recteur sur la grève de la faim de la CESL.

Voici le communiqué :



"Le Rectorat de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis souhaite apporter des éléments de clarification aux points de revendication suivants qui sous-tendent le mouvement de grève des étudiants, notamment la grève de la faim observée par la CESL depuis ce lundi 17 janvier 2022. Il s’agit de l’assainissement du campus social, de l’extension du réseau Wifi au campus social, de l’amélioration de la fourniture en eau des résidences des étudiants et de la réhabilitation de la voierie interne.Pour rappel, ces points font l’objet d’un protocole d’accord signé entre l’UGB (Rectorat et CROUS) et la CESL au mois de novembre 2021, sous l’autorité de Monsieur le Gouverneur de la région de Saint-Louis.



- Sur la question de l’assainissement, le marché est attribué à l’entreprise ECORE. Les travaux ont été lancés et le chronogramme, clair et précis qui a été établi est jusque-là respecté. En attendant, les difficultés remontées seront réglées par l’ONAS. Pour régler définitivement ce problème, des travaux de construction d’une nouvelle station et de renouvellement de conduite de refoulement débutent à la fin du mois de janvier 2022. D’ailleurs, l’Office National d’Assainissement est en avance sur le planning d’exécution.



- Sur la question de la distribution en eau potable : c’est un problème d’ordre structurel qui concerne tout le département de Saint-Louis. Dès que le château d’eau de Ngalèlle tombe en panne, cela se répercute sur le château d’eau de l’UGB. Pour résoudre définitivement le problème d’eau dans le département de Saint-Louis, présentement deux usines de traitement supplémentaires sont en train d’être construites à l’Usine de Khor pour une durée de deux (02) ans. En attendant la durée des travaux, l’État a mis à la disposition du CROUS sept (07) réservoirs de 10 m3 chacune. L’installation de ces réservoirs au campus social va résorber le déficit en eau potable en attendant la fin des travaux.



- Concernant la question du WIFI : Le coût des travaux d’extension est évalué à 170 Millions de francs CFA. Ce qui avait été dit sur le protocole, c’est que les travaux

démarreront dès réception des fonds. Le Centre de Calcul Ousmane SECK qui doit réaliser ce projet d’extension a proposé un chronogramme clair et un comité de suivi a été mis en place et dans lequel les étudiants sont représentés.



- Sur la voirie interne, il est dit dans le protocole que les travaux seront pris en charge par AGEROUTE. Ces travaux devraient démarrer au plus tard au mois de février 2022.



Fait à Saint-Louis, le 17 janvier 2022".