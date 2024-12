UASZ: le Conseil Académique annonce la reprise des cours le 6 janvier 2025 et fixe un ultimatum pour sauver l’année académique

Ce jeudi 12 décembre 2024, le Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) s’est réuni pour examiner l’état critique de l’année universitaire 2023-2024. À l’issue de cette réunion, plusieurs décisions importantes ont été prises, visant à sauver le déroulement des activités académiques.



Parmi les mesures annoncées, la reprise des enseignements est fixée au lundi 6 janvier 2025. Une session unique sera organisée pour les unités de formation et de recherche (UFR) LASHU, SES et ST afin de rattraper les retards accumulés.



Cependant, le Conseil a également adopté une décision : « Le second semestre de l’année 2023-2024 sera invalidé si les étudiants ne retournent pas en cours au plus tard le lundi 13 janvier 2025 » informe le communiqué.